Неопознанный БПЛА залетел в воздушное пространство Латвии. Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил страны в соцсети Х.

"Подтверждаем, что в латвийское воздушное пространство влетел и вылетел один беспилотник", – говорится в публикации.

Уточняется, что опасность с воздуха была объявлена Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях на востоке Латвии. Для патрулирования воздушного пространства были задействованы истребители миссии НАТО.

Ранее латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила об уходе в отставку. Вместе с ней посты покинет весь ее кабинет министров.

До этого об отставке также объявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Это произошло на фоне падения двух украинских беспилотников под городом Резекне. Новым главой Минобороны станет полковник Райвис Мелнис.

Речь идет об инциденте, когда БПЛА разбились на территории нефтебазы. В результате оказались повреждены четыре резервуара. В тот момент в них не было нефтепродуктов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.