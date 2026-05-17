17 мая, 14:03

Путин назвал испытание комплекса "Сармат" большим событием в жизни РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Успешное испытание ракетного комплекса "Сармат" стало большим событием в жизни России. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" 12 мая. Главные ее преимущества – дальность полета, грузоподъемность, скорость подготовки к запуску, а также наличие средств противодействия, которые обеспечивают надежное преодоление как текущих, так и будущих систем ПРО.

Путин указал, что дальность применения ракетного комплекса может составлять более 35 тысяч километров. "Сармат" способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Вместе с тем комплекс может преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны (ПРО).

Российский лидер также уточнил, что "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.

Положительное мнение высказали в Госдуме. В частности, председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что межконтинентальной баллистической ракете нет равных.

Путин назвал ракету "Сармат" самым мощным комплексом в мире

