Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 12:09

Транспорт

Движение поездов восстановлено на Рижском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов восстановлено на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) на участке от станции Волоколамск до Румянцево. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В 07:20 движение поездов на участке от Волоколамска до Румянцево Рижского направления в сторону Москвы и области возобновлено", – указано в сообщении.

В настоящее время поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме.

На период проведения работ на железнодорожной инфраструктуре между станциями Волоколамск и Румянцево было организовано курсирование компенсационных автобусов.

Ранее участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" был закрыт из-за строительства тоннеля новой Рублево-Архангельской линии, который проходит вплотную к действующему перегону. Планировалось, что ограничения будут действовать до 8 мая, однако позже их продлили на три дня.

На время закрытия участка запустили два компенсационных автобусных маршрута – КМ1 и КМ2. Всего было задействовано около 130 автобусов особо большого класса.

Участок возобновил работу 12 мая. Помимо строительства нового тоннеля, специалисты обновили системы на станциях участка Арбатско-Покровской линии, проведя диагностику путей, инженерных и электронных комплексов, а также элементов освещения.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика