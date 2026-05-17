17 мая, 10:18

Политика

Вице-премьер Трутнев заявил, что РФ и КНР должны продолжить обмен технологиями

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Россия и Китай должны активно продолжать обмен технологиями, так как это служит ключевым фактором развития стран в современных реалиях. Такое заявление сделал вице-премьер РФ – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе пресс-подхода на полях Х Российско-китайского Экспо в Харбине.

Оценивая выставку, Трутнев назвал ее сбалансированной, однако уточнил, что его первые впечатления после осмотра стендов были смешанными.

"Честно хочу признаться, что, когда мы по ней пошли и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей (из КНР представлены. – Прим. ред.) дроны и роботы, то немного расстроился", – цитирует политика ТАСС.

Вице-премьер указал, что во время дальнейшего ознакомления с павильонами он убедился в высоком уровне представленных российских разработок. По его словам, на выставке есть отечественная техника, вертолеты и технологические достижения.

Между тем Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка российского президента приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

политикатехнологии

