Силы ПВО за ночь сбили 556 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, БПЛА самолетного типа нейтрализованы над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее украинские военные предприняли попытку ударить дроном по территории Запорожской АЭС. При падении аппарат не сдетонировал. В результате ЧП пострадавших нет, станция продолжила работу в штатном режиме.

В ЗАЭС уточнили, что все технологические процессы проходили нормально, параметры безопасности находились под контролем. Произошедшее в пресс-службе назвали проявлением ядерного терроризма и безответственным безумием.