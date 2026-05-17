Konami объявила о прекращении предоставления услуг в России и Белоруссии

Фото: 123RF.com/iakovenko

Японская игровая корпорация Konami прекратит работу в России и Белоруссии. Соответствующее уведомление появилось на сайте футбольного симулятора eFootball, созданного компанией.

"15 июня 2026 года в 06:00 (UTC) (09:00 по московскому времени. – Прим .ред.) мы прекратим предоставление услуг в России и Белоруссии. Мы благодарим всех игроков за их огромную поддержку. Мы бы не смогли достичь столького без вас", – указано в сообщении.

Такая же информация высвечивается при запуске игр Metal Gear Solid V, Yu-Gi-Oh! Master Duel и Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Ранее продюсер Silent Hill Мотои Окамото сообщил, что компания Konami изучает возможность переноса событий будущих компьютерных игр франшизы в Россию, Италию или Южную Корею. По его словам, страны обладают богатыми культурными и религиозными наследиями, которые могут органично лечь в основу сюжета хоррора.

