27 января, 09:54

Технологии
PPE: диски с GTA VI могут выйти позже цифровой версии игры

Rockstar может отказаться от дисков GTA VI на релизе

Фото: youtube.com/RockstarGames

Релиз видеоигры Grand Theft Auto VI может состояться только в цифровом формате, передает "Газета.ру" со ссылкой на польский портал PPE.

Инсайдер Graczdari утверждает, что издатель Take-Two Interactive не планирует выпускать физическое издание GTA VI одновременно с цифровым релизом. По мнению журналистов, данное решение может быть связано с желанием снизить риски утечек.

Ранее компания Rockstar Games подтвердила три инцидента несанкционированного распространения материалов игры и посчитала, что ранний выпуск физических копий может увеличить эти угрозы.

Согласно некоторым данным, физические версии могут появиться в продаже через 3–4 недели после цифрового релиза. Однако другие источники предполагают, что розничное издание может быть отложено до начала 2027 года.

Журналисты также указывают, что рынок физических копий часто становится объектом скандалов, когда некоторые покупатели получают игры задолго до официального релиза, что приводит к утечкам геймплея и сюжетных деталей.

В декабре 2023 года Rockstar Games опубликовала первый трейлер, в котором показала виды мегаполиса Вайс Сити – виртуального аналога Майами, где и будут происходить действия GTA VI. Кроме того, в ролике представили главных героев.

Тогда же компания подтвердила, что игра будет выпущена в 2025-м. Однако позднее релиз перенесли на 26 мая 2026 года. В Rockstar извинились за перенос, однако причины такого решения не уточнялись.

Спустя еще несколько месяцев студия назвала новую дату выхода – 19 ноября 2026-го. В организации пояснили, что данный перенос необходим, чтобы доработать игру до должного уровня.

