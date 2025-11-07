Релиз видеоигры GTA VI перенесен на ноябрь 2026 года

Фото: rockstargames.com

Выход видеоигры Grand Theft Auto VI перенесли на 19 ноября 2026 года. Об этом сообщила компания-разработчик игры Rockstar Games в соцсети X.

В организации пояснили, что данный перенос необходим, чтобы доработать игру до должного уровня.

"Мы приносим извинения за то, что добавили дополнительное время к и без того долгому ожиданию, но эти дополнительные месяцы позволят нам доработать игру до того уровня, которого вы ожидаете и который заслуживаете", – говорится в сообщении компании.

Изначально Rockstar планировала выпустить игру в 2025 году. В декабре 2023-го был опубликован первый трейлер, в котором показали виды мегаполиса Вайс Сити – виртуального аналога Майами, в котором и будут происходить действия GTA VI. Кроме того, в ролике представили главных героев.

Позже релиз игры перенесли на 26 мая 2026 года. В Rockstar также извинились за перенос, однако причины такого решения не уточнялись.