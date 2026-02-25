Форма поиска по сайту

25 февраля, 18:45

Спорт

В ISU заявили о прозрачном судействе российских фигуристов на Олимпиаде

Фото: depositphotos/Lazyllama

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил уверенность в оценках, выставленных судьями российским фигуристам на Олимпиаде в Италии. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

В ISU объяснили, что выставляемые арбитрами оценки усредняются, а техника спортсменов изучается и подтверждается комиссией, что позволяет соблюсти все правила. Кроме того, дополнительно просматривает выступления спортсменов комитет по оценке официальных лиц. Это необходимо для обеспечения целостности и качества турниров по фигурному катанию.

Помимо этого, арбитры постоянно проходят обучение для поддержания высокого стандарта их работы и соблюдения точности оценок. В ISU отметили, что остаются приверженными справедливости и прозрачности во всех турнирах.

Российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх. По итогам выступлений Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестые места в мужском и женском одиночном катании соответственно.

Гуменник по сумме короткой и произвольной программ набрал 271,21 балла. Золото в мужском одиночном катании завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

В женских соревнованиях золото досталось представительнице США Алисе Лю. В свою очередь, Петросян показала результат в 214,53 балла. В произвольной программе ей не удалось чисто исполнить четверной тулуп.

Французский хореограф стал главным мемом Олимпиады в Италии

