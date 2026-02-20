Фигуристы из России впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпиаде

Фото: ТАСС/EPA/WU HAO

Российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх, передала "Газета.ру".

На Играх 2026 года в Италии из россиян выступили представители одиночного катания Аделия Петросян и Петр Гуменник. При этом пары и танцевальные дуэты из России не были допущены до соревнований.

По итогам выступлений и Гуменник, и Петросян заняли шестое место в своих дисциплинах. Гуменник по сумме программ набрал 271,21 балла. В результате золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

В женском катании золото досталось представительнице США Алисе Лю. В свою очередь, Петросян показала результат в 214,53 балла, так как в произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить четверной тулуп.

По словам самой спортсменки, изначально в программе она планировала прыгать два четверных тулупа. Всю вину за случившееся Петросян взяла на себя, а также опровергла мнение, что ей помешали последствия ранее полученной травмы.