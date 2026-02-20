Фанаты поспорили из-за решения Петросян сделать четверной тулуп на Олимпиаде

В ночь на 20 февраля российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Милане и Кортина-д Ампеццо. Во многом на это повлияло падение спортсменки после четверного тулупа в самом начале произвольной программы. Как на поражение отреагировала сама фигуристка и что о ее результате думают коллеги и болельщики, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Сложно будет вернуться в Россию"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Перед произвольной программой 18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян шла на пятом месте с результатом в 72,89 балла. После короткой ее тренер Даниил Глейхенгауз (Этери Тутберидзе тоже в Италии, но ей запрещено находиться с Аделией по решению организаторов) намекнул, что штаб рассматривает вероятность одного или двух четверных прыжков. В итоге выполнен был единственный – четверной тулуп, а как выяснилось позже, планировалось вообще два.

На тренировках до произвольной программы, по словам зрителей, элемент получался у Петросян не слишком гладко. С него же начинался ее номер – и обидное падение на самом старте. Плюс ко всему, судьи усмотрели недокрут.

Несмотря на ошибку, она прокатала весь номер с набором очень сложных элементов до конца, уже без заметных срывов. Аделия получила за произвольную программу 141,64 балла, что в сумме дало ей 214,53 и промежуточное второе место. Причем судьи считали оценки нетипично долго и в итоге даже добавили баллы за технику путем пересмотра некоторых элементов. А один из девяти арбитров – Надежда Парецкая из Казахстана – вообще поставила россиянку на первое место в произвольной программе.

Перед Петросян выступали еще четыре спортсменки, и шанс на пьедестал в такой ситуации был лишь в том, что все они откатают максимально плохо. Но того, что произошло у мужчин-одиночников, где фавориты допускали критические ошибки, у девушек не случилось.

В итоге золото у американки Алисы Лью, которая для своего проката выбрала платье соответствующего цвета. Причем перед Олимпиадой 20-летняя спортсменка сказала журналистам, что едет в Милан не за медалями, а "просто кайфануть". В произвольной программе это чувствовалось – откатала под задорную песню Донны Саммер MacArthur Park Suite вообще без четверных прыжков, но чисто, ярко, летала надо льдом, словно на крыльях, и заработала итоговые 226,79. И, помимо кайфа, увозит из Италии два золота, – в личных и командных соревнованиях.

Правда, для сравнения стоит наглядно показать, насколько сильно упал уровень нынешних соревнований даже по сравнению с Играми в Пекине 2022 года. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова набрала в сумме за короткую и произвольную 255,95 балла, а Лью со своим нынешним результатом не была бы даже в тройке. Более того, ставшая в Поднебесной второй Александра Трусова (ныне – Игнатова) первой в мире прыгнула в произвольной пять четверных прыжков! Американка в Италии, как я сказал выше, – ни одного, и при этом завоевала золото. Хотя в битве с самой собой Алиса, конечно, сделала большой рывок за четыре года, так как получила в Китае 208,95 балла и заняла седьмую строчку.

Помимо американки, в призы на Играх в Милане попали две представительницы Японии: Каори Сакамото получила от арбитров 224,90 балла, а Ами Накаи – 219,16. Петросян же со своим результатом откатилась на шестое место, заняв ту же строчку, что и ее соотечественник Петр Гуменник.

По словам журналистов, которые работали на месте событий, изначально Аделия прошла мимо прессы, не проронив ни слова. Но, примерно 10 минут спустя, все же согласилась пообщаться. И к себе россиянка была беспощадна.





Аделия Петросян фигуристка Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката.

По словам спортсменки, изначально в программе она планировала прыгать два четверных тулупа.

"Никогда не пойму, почему не получилось, потому что прямо перед прокатом тулуп снова был хороший. После падения хотелось просто встать и быстро уйти, а второй четверной уже делать было некуда, чтобы не стать 20-й", – поделилась Аделия с журналистами.

Также Петросян опровергла мнение, что выступить сильнее ей помешали последствия ранее полученной травмы. По ее словам, повреждение она давно залечила, и никакого дискомфорта в этом плане нет. Всю вину за случившееся она взяла на себя. В то же время "бросать весла" Петросян не собирается, и уже заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде во Франции через четыре года.

Даниил Глейхенгауз подтвердил в эфире Okko, что четверной тулуп у Аделии не шел на тренировках "на 10 из 10". При этом он отметил, что несмотря на обидное падение, его подопечная "не бросила программу" и откатала остальные элементы достойно.

"Она безумно расстроена и винит саму себя, постарался ее поддержать как мог. Мы с ней поговорили: она пока в разобранных чувствах, но это естественно. Тоже не могу сказать, что сейчас счастлив, но я все-таки повзрослее и опытнее, и знаю, что это жизнь, и что бывает по-разному", – сказал тренер фигуристки.

По его мнению, нынешняя Олимпиада может стать мотивацией усердно готовиться к следующей. На этих же Играх для шанса на победу без риска было не обойтись.



(конкурентов. – Прим. ред.) в той ситуации, в которой мы находились – без рейтинга, без всего – нужно было идеально кататься с двумя четверными прыжками.

Даниил Глейхенгауз тренер Аделии Петросян Что она говорит? Просто не получилось, что все понимает. Что здесь обсуждать? Один элемент, в который она не попала. Чтобы обыгратьв той ситуации, в которой мы находились – без рейтинга, без всего – нужно было идеально кататься с двумя четверными прыжками.

При падении с четверного тулупа "не о чем уже было разговаривать", признал Глейхенгауз. На данный момент шестое место – закономерный результат, добавил тренер.

Таким образом, на момент утра 20 февраля у выступающих под нейтральным флагом россиян пока одна медаль. Серебряным призером Игр в Милане накануне стал ски-альпинист Никита Филиппов. В фигурном катании Россия, к сожалению, осталась без медалей впервые за 66 лет. Петросян и Гуменник финишировали за пределами тройки, а в командном турнире, соревнованиях пар и танцах на льду представителей РФ до участия не допустили.

"Много лишней шумихи про золото"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Прокат Аделии Петросян в произвольной программе вызвал противоречивые эмоции в экспертной среде. Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина подчеркнула в беседе с "Чемпионатом", что попытка спортсменки была сильной, но для победы заявленный элемент необходимо исполнять.





Ирина Роднина трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Я считаю, что нам расстраиваться ничему не надо. Мы четыре года нигде не участвовали, Петросян очень хорошо принимали, и заявка была очень хорошая. Но если идешь на четверной – надо делать. У нас такой вид спорта, где за попытку не прибавляют баллов, а убавляют.

Хореограф Илья Авербух отметил в беседе с изданием Sport24, что только четверной прыжок открывал ей путь на пьедестал, поэтому риск был абсолютно оправдан. А заявление Аделии, что ей стыдно, специалист списал на эмоции.

"Да, ее перегрузили, все ждали золотую медаль. Это логично, потому что Петросян – прекрасная фигуристка. Наша задача – поддержать Аделию. Она большая молодец, никого не подвела, каталась хорошо. Петросян должна возвращаться с высоко поднятой головой. Уверен, она справится с этой ситуацией", – подчеркнул Авербух, назвав фигуристку "сильным бойцом".

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с ТАСС охарактеризовал победу Алисы Лью как безоговорочную. Однако, по его мнению, в случае чистого исполнения двух четверных прыжков первое место было бы отдано Петросян.

"Получилось то, что получилось. Мы не роботы. Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. В тех условиях, в которых выступали Петр (Гуменник. – Прим. ред.) и Аделия, сейчас просто хочется их поблагодарить за стойкость и мужество", – сказал Ягудин.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила в эфире Okko, что на выступление россиянки повлияло отсутствие большого опыта международных соревнований.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР Наши спортсмены нигде не могли выступать, кроме как у нас на глазах… Все для этого было сделано. У нее очень хороший прокат, за исключением одного элемента, который не делал никто, даже не пытался на этих Олимпийских играх.

Хореограф и тренер Бетина Попова в разговоре с "Матч ТВ" похвалила Петросян за то, что та сумела собраться после неудачного начала произвольной программы.

"Если идти за золотом, то надо выдавать максимум. У Аделии были шансы на медали! И она это знала. Да, пусть именно сегодня не все получилось. Но риск того стоил. <...> Всю остальную программу Аделия исполнила на отличные надбавки, и это дорого стоит, после долгого отсутствия на международной арене достичь такого результата", – отметила Попова.

Поддержала спортсменку и Федерация фигурного катания на коньках России, посвятив ей пост в соцсетях и назвав "яркой звездочкой".

"Сделала невозможное – заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты – настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции!" – сказано в телеграм-канале федерации.

А вот среди пользователей соцсетей все же нашлись те, кто назвал выступление россиянки едва ли не разочарованием. Правда, на защиту спортсменки встали многочисленные комментаторы, которые благодарили Петросян за выступление в Италии.

"Спасовала Аделия", "По тренировке было понятно, что ничего не выйдет", "Надо было катать без квада (четверного прыжка. – Прим. ред), с удовольствием свою программу", "Она молодец, но много лишней шумихи про золото. Выходила напряженной и катала совсем без настроения", "Давайте просто поаплодируем Аделии за выступление и за то, что она рискнула", "Все равно молодец! Это тоже опыт. И пошла на риск!", "Дайте этому котенку побыть одному, переварить и пережить все это", – спорили в комментариях.

При этом большинство пользователей уверены, что Петросян сделает правильные выводы и вернется на международную арену еще сильнее. Осталось только дождаться, что спортивные чиновники вместо участия россиян на Олимпиаде в порядке исключения полноценно допустят фигуристов до мировых соревнований, где мы не представлены почти четыре года.

