В Курске четыре человека погибли от отравления угарным газом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Трое мужчин и одна женщина погибли в Курске от отравления угарным газом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Харьковской улице. Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам погибших. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Также Хинштейн рассказал, что еще одна женщина пострадала. Ее доставили в больницу. Состояние госпитализированной оценивается как тяжелое.

"Наши врачи сделают все возможное, чтобы ее (пострадавшую. – Прим. ред.) спасти. На месте происшествия работают оперативные службы. Причины трагедии устанавливаются", – заключил губернатор Курской области.

Ранее тела женщины и ее 15-летнего сына были найдены в квартире жилого дома в Нижнем Новгороде. В ходе осмотра следователи не нашли видимых следов насильственной смерти.

Одной из версий случившегося стало отравление угарным газом, так как в квартире погибших установлена газовая колонка. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

