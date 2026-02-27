ТАСС: два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Два человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в жилом доме на улице Лавочкина на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Ребенок находится в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС уточнили, что в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Из дома спасли 10 человек, при помощи пожарных остальные жильцы также покинули подъезд. Спустя время возгорание ликвидировали.

В связи с ЧП было временно перекрыто движение авто по улице Ляпидевского. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее пожар произошел в административном здании на улице Матмасовской в Тюмени. Там горели несколько этажей, общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Информация о погибших или пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.