27 февраля, 14:40

Общество
Травматолог Катулин предупредил о рубцах и нарушении мимики при "бонсмэшинге"

Врач предупредил о рубцах и нарушении мимики при "бонсмэшинге"

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Регулярные удары по лицу при "бонсэмшинге" могут привести к образованию рубцов, асимметрии и стойкому нарушению мимики. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил кандидат медицинских наук, травматолог Артем Катулин.

Тренд на изменения лица путем разрушения костей, называемый "бонсэмшингом", пользуется популярностью в Сети уже не первый год. Стремясь стать привлекательнее, представители молодого поколения бьют твердыми предметами по костям в надежде получить точеные скулы.

Об опасном массаже также недавно писал журнал GQ, рассказывая о том, как появилась эта практика и какие методы существуют. В связи с этим многие врачи забили тревогу и стали пытаться отговорить зумеров от опасных трендов.

Как объяснил Катулин, лицевая область снабжена мелкими сосудами, поэтому травмы неизбежно сопровождаются кровоизлияниями, гематомами и воспалением. Особую опасность представляет воспаление надкостницы – тонкой соединительной оболочки кости. При систематическом повреждении тканей кожа грубеет, формируются фиброзные изменения, нарушается симметрия.

"В результате вместо желаемого эстетического эффекта человек рискует получить необратимые повреждения тканей, рубцы и нарушение мимики", – отметил специалист.

Он также указал, что частые удары чрезвычайно опасны из-за анатомической близости ключевых структур. Скуловая кость участвует в формировании стенки глазницы. В случае перелома костные фрагменты могут сместиться и повредить глазное яблоко или зрительный нерв, что чревато потерей зрения.

Кроме того, скула связана с верхнечелюстной пазухой. Это значит, что перелом ее стенки способен спровоцировать хронический гайморит, а в тяжелых случаях – менингит.

Смещение костей нередко отражается на прикусе и работе челюстного сустава, вызывая боль при жевании и нарушение смыкания зубов. В таких случаях пациентам требуется длительное лечение у стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, включая оперативное вмешательство и ортодонтическую коррекцию.

"Кроме того, подобная практика чревата смертельным исходом, и один из самых опасных сценариев – развитие молниеносного сепсиса", – предупредил Катулин.

Даже незаметные микроповреждения кожи могут стать входными воротами для бактерий, в том числе стафилококков и стрептококков. Попадая в кровоток, инфекция начинает быстро развиваться, бактерии размножаются и выделяют токсины. Организм в этом случае погружается в состояние септического шока, что без экстренной помощи способно привести к летальному исходу в течение суток.

"Кроме того, на фоне травмы может возникнуть тромбоэмболия, способная привести к инсульту или остановке сердца. Даже если удары не кажутся затрагивающими голову, закрытая черепно-мозговая травма все равно происходит. Сотрясения, даже малой степени, могут нарушить функции коры головного мозга", – заключил врач.

Ранее бьюти-эксперт Василина Миронова рассказала, что использование косметики с клетками человека связано с риском возникновения онкологии. По ее словам, на данный момент нет достаточной клинической базы, которая бы однозначно доказывала безопасность косметики на основе таких стволовых клеток. Она также усомнилась в том, что в патчах примерно за две тысячи рублей действительно содержится такой продукт.

обществоэксклюзив

