28 января, 17:11

Общество
Главная / Истории /

Врач Скорогудаева: самостоятельные инъекции препаратами с маркетплейсов ведут к фиброзу

Обратная сторона молодости: чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов

Пользовательницы Сети поделились негативными историями о домашнем омоложении кожи с помощью инъекционного препарата Dermaheal. Продукт, купленный в интернете, привел к пятнам, сыпи и даже болезненным отекам. В чем причина такой реакции и можно ли делать косметологические инъекции самостоятельно, разбиралась Москва 24.

Укол с неприятностями

Фото: телеграм-канал Baza

Россиянки начали массово жаловаться на тяжелые осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal. Ее применение привело ряд покупательниц к побочным эффектам, включая потерю волос, аллергию, пигментацию, отеки и сыпь, сообщил телеграм-канал Baza.

Средство свободно продается в интернете (в том числе и на маркетплейсах), несмотря на то что оно предназначено для инъекционного применения в условиях специализированных клиник. При этом после появления побочных эффектов от уколов женщины все-таки прибегают к услугам профессиональных косметологов для устранения последствий домашних экспериментов.

По данным СМИ, осложнения у пациенток могли появляться из-за приобретения поддельного препарата. Опрошенные журналистами эксперты считают, что женщины заказывают Dermaheal в интернете без сертификации и гарантий подлинности, что и приводит к различным реакциям.

При этом покупательницы, которые получили негативный опыт, предупреждают остальных не приобретать контрафактный продукт.

Во флаконе не "Дермахил". От этого препарата папулы воспалились. Третью неделю красные. Чешется. Уколы и таблетки от аллергии не помогают.
покупательница

Реакция появляется даже у тех, кто ранее не страдал от аллергии. А некоторые ждут по несколько месяцев, надеясь, что побочные эффекты наконец пройдут.

"Жуткая аллергия, папулы уже пять месяцев не рассасываются. Партия скорее всего не оригинал", – отметила пользовательница Сети.

Ранее на маркетплейсах стали популярными "лазерные ручки" для домашнего удаления родинок, бородавок и папиллом с помощью термического воздействия. Покупатели также использовали их без консультации врача, несмотря на болезненные ощущения и опасные последствия вплоть до онкологии.

Провокация для иммунной системы

Фото: 123RF.com/andreypopov

Домашние процедуры омоложения опасны тем, что нельзя быть уверенным в правильности использования препарата и его составе, особенно если это контрафакт, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

"Кроме того, крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования и не разбираясь в вопросе. Вероятность осложнений и побочных эффектов очень высока, даже если это оригинальный препарат", – предупредила врач.

Даже если Dermaheal оригинальный, важно знать, что в нем есть пептиды и факторы роста, которые могут провоцировать иммунную систему. Поэтому на упаковке препарата всегда указывается риск аллергической реакции из-за наличия белковых природных соединений, способных провоцировать длительную воспалительную реакцию. Она приводит к фиброзу, уплотнению и папулам, пояснила эксперт.

Осложнения, связанные с воспалением, могут быть спровоцированы контрафактным препаратом или техническими ошибками при выполнении процедуры. Важное значение имеет и сверхчувствительность кожи к компонентам.
Ирина Скорогудаева
врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова тоже обратила внимание на то, что введение препаратов в кожу – эта манипуляция, которая должна выполняться специалистом в клинике.

"Во-первых, необходимо строго соблюдать правила асептики и антисептики (профилактики и борьбы с микробами). Во-вторых, важно использовать правильные иглы. И в-третьих, самое главное – препарат Dermaheal на сегодняшний день является незарегистрированным в РФ. Поэтому женщины, скорее всего, покупают неизвестную жидкость, которая будет разной в зависимости от поставок даже при внешнем сходстве препаратов, поскольку этим часто занимаются недобросовестные производители", – рассказала дерматолог Москве 24.

Эксперт предупредила: самое страшное в этой ситуации, что косметологи не знают, как лечить последствия, поскольку не уверены в введенном ранее составе. При этом в целом образование папул после инъекции – это норма, но они должны проходить в течение 3–5 дней в зависимости от концентрации и типа препарата.

Старкина Маргарита

обществоистории

