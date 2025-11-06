Врач Котова предупредила об опасности устройств для удаления родинок с маркетплейсов

На популярных торговых площадках начали продавать устройства для самостоятельного удаления новообразований на коже. К каким патологиям и необратимым последствиям могут привести подобные самостоятельные эксперименты со здоровьем, разбиралась Москва 24.

"Теперь ждем заживления"

На маркетплейсах появилось устройство – "лазерная ручка" для удаления родинок и других нежелательных образований. По утверждению продавцов, подобные гаджеты могут справиться с любыми эстетическими несовершенствами кожи, в том числе бородавками, папилломами и родинками. Принцип работы устройства основан на термическом воздействии электрическим током, которое вызывает ожог тканей.

Покупатели тестируют на себе подобные устройства без предварительной консультации с врачом.





пользователь Сети Выставил максимальную энергию. Не самое приятное ощущение – как затушить спичку тлеющую пальцем. И запах... <...> Теперь ждем заживления на месте пигментного пятнышка.

При этом комментарии под такими товарами неоднозначны.

"Для тех, кто спрашивает: "А что не так?", вы онкологи? Определите обычный невус от меланомы?", "Я видел обзор и хочу купить в будущем", "Чувствую, что после этого изобретения больше дерматологов станут обращаться за психологической помощью", – пишут пользователи.

Это не первый потенциально опасный товар, свободно продающийся на маркетплейсах. Например, ранее эксперты били тревогу из-за наборов для самостоятельного нанесения татуировок, а также для пирсинга. Также на торговых площадках можно было найти накладные брекеты. Исправить прикус или выпрямить зубы они не могли: продавцы не скрывали, что конструкция сделана исключительно "для красоты". Стоматологи тогда предупреждали, что от таких экспериментов может серьезно пострадать здоровье, вплоть до образования злокачественной опухоли.

"Это обман"

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева объяснила, что методы удаления, или деструкции, кожных элементов – это в целом эффективная методика, позволяющая избавиться от ряда дефектов.

"Однако крайне важно выяснить, можно ли вообще трогать тот или иной элемент, так как любая неудачная попытка удаления может спровоцировать опухолевый процесс", – предупредила она.

Врач объяснила, что меланому проще заподозрить, так как она обычно пигментирована, но существуют и другие опухоли кожи. В любом случае нужно обратиться к врачу, который определит, что это за элемент, и уже потом совместно принять решение: стоит ли его удалять и какая методика подойдет. Это первое и важное правило, поскольку не все на коже можно и нужно убирать, подчеркнула она.

"Что касается методов деструкции, то для этого существуют профессиональные аппараты. Самый старый метод – это криодеструкция, или замораживание. Более современные варианты, основанные на применении физических факторов, отличаются от нее. Но в целом электродеструкция, криодеструкция и методы с использованием света, то есть лазеры, – все это эффективные подходы", – рассказала дерматолог.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Лазеры с точки зрения физики являются монохромными, то есть имеют одну длину волны, которая четко поглощается определенными структурами. Благодаря высокой энергии они очень активно применяются для деструкции, выполняя роль так называемых лазерных ножей. Таким образом, это исключительно медицинское оборудование. Более того, это очень дорогие аппараты, плюс сама процедура не является дешевой и всегда остается врачебной.

Удаление светом с помощью непрофессионального устройства – это обман, заявила специалист. Гаджеты, купленные на маркетплейсах, обычно очень слабы, добавила она.

"Однако вы можете повредить кожу, и ситуация только усугубится", – предостерегла Скорогудаева.

Помимо этого, есть опасность испортить зрение, поскольку свет от лазера вреден для глаз. Поэтому все, что связано со световыми приборами, не стоит применять дома.

Кроме того, многие образования, такие как бородавки, в целом тяжело удаляются. Например, подошвенные бородавки – это особенно устойчивая инфекция, от которой крайне сложно избавиться. Они имеют вирусную природу и при неправильных действиях вовсе могут распространиться по всему телу, подчеркнула Скорогудаева.

В свою очередь, врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова рассказала Москве 24, при использовании подобных устройств человек без профильного образования может травмировать близлежащие ткани.

"Особенно при попытке удалить что-то на веках или около глаз – можно повредить роговицу", – заявила эксперт.

Она добавила, что неправильный выбор глубины воздействия способен привести к образованию рубца или долго незаживающей раны. Кроме того, при неправильной обработке после процедуры существует риск инфицирования.





Ирина Котова врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Что касается онкологических рисков, то самостоятельное удаление родинок, особенно подозрительных или пигментированных, может спровоцировать рост злокачественных клеток.

Если образование удалено не полностью, это может дать толчок к перерождению его в меланому или другие виды рака кожи, заключила врач.