Эксперт ВОЗ Демин призвал проверить "капельницы красоты" в клиниках

"Капельницы красоты" могут привести к воспалению сердца и заражению крови, предупредили врачи. Подобные инъекции предлагают в клиниках для улучшения здоровья и борьбы со старостью. Что входит в состав таких капельниц и какие последствия могут ждать желающих стать красивее – в материале Москвы 24.

Вместо молодости – сепсис?

Под "капельницами красоты" обычно подразумевается введение витаминов, антиоксидантов или других полезных веществ для поддержания молодости и красоты. Также клиники рекомендуют подобные процедуры при хронической усталости, стрессе, снижении иммунитета или сухости кожи. Цена одной капельницы начинается примерно от 3 тысяч рублей и может превышать 50 тысяч.

Однако вместо позитивного эффекта могут наступить серьезные проблемы со здоровьем, рассказал "Газете.ру" доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.





Дмитрий Карпенко доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета В случае внутривенного введения возрастают риски инфекции и развития воспаления вен (тромбофлебит в месте введения) и весьма грозных осложнений, таких как бактериальный эндокардит (воспаление клапанов сердца) и сепсис (заражение крови).

"Не стоит забывать, что внутривенный путь введения чаще всего несет риски тяжелых аллергических реакций, ведь лекарство попадает в кровь одномоментно и в большом количестве", – добавил Карпенко.

Кроме того, при отсутствии показаний такие капельницы могут нарушить работу почек и печени. Также не исключены токсические реакции или гипервитаминоз, предупредил специалист.

Ранее врач-терапевт ГБУЗ ГП № 115 Никита Торколенков рассказал в программе "Доктор 24", что витаминные капельницы можно использовать только по назначению врача. К примеру, переизбыток витамина C приводит к формированию почечных камней, подчеркнул специалист.

Эффект того не стоит?

Риски "капельниц красоты" лежат на поверхности, а вот их эффективность находится под вопросом. Таким мнением с Москвой 24 поделился эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.





Андрей Демин эксперт ВОЗ, президент Российской ассоциации общественного здоровья Существует задача обеспечить не только эффективность лечебных мероприятий, но и безопасность. В связи с этим разрабатываются специальные методические рекомендации, над ними работают самые опытные и разумные группы врачей. Они периодически пересматриваются, обязательно публикуются. Любой метод, который применяется практически, должен быть согласован с медицинским научным сообществом. По "капельницам красоты" я таких исследований и рекомендаций не встречал.

По мнению Демина, Минздраву и Росздравнадзору необходимо обратить внимание на эту процедуру и стандартизировать ее. Это связано с тем, что в организм поступают компоненты, точный состав которых тоже не всегда ясен.

"Действие можно считать медицинским, так как идет введение препаратов внутривенно. Любое такое вмешательство – это процесс, который должен быть стандартизован. Реакция на такие препараты и их сочетания индивидуальна, не каждый специалист может их предсказать. Это чрезвычайно тонкий вопрос, который нужно регулировать", – подчеркнул эксперт.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с Москвой 24 отметила, что у каждой клиники может быть разный состав "капельниц красоты". Самым популярным компонентом она назвала глутатион – аминокислоту, которая улучшает общее самочувствие и обменные процессы.

"Лично я к таким процедурам отношусь скорее отрицательно. Это искусственное поддержание систем организма, которое дает кратковременный эффект. Разумеется, это не является лечением, как в принципе и вся косметология", – сказала специалист.

Также она подчеркнула, что перед подобными процедурами необходима консультация терапевта.

"При этом отдаленные последствия (через несколько месяцев или лет) сейчас особо никто не прослеживает. Сами компоненты не вредны, если в организме нет их переизбытка. В принципе, они могут дать положительный результат, но нельзя надеяться только на эти средства. Это не волшебная таблетка", – обратила внимание Галлямова.





Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук В хорошей клинике никто не будет назначать эти капельницы без показаний терапевта. Если же там готовы провести процедуру просто по желанию пациента – лучше таких мест избегать.

Врач подчеркнула, что единственным безопасным и гарантированным способом продлить молодость является поддержание здорового образа жизни. В частности, соблюдение режима, занятия спортом, прогулки, здоровое питание и отсутствие вредных привычек, заключила она.

