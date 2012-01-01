Терапевт Торколенков объяснил, чем опасен избыток витаминов С и В

Популярные витаминные капельницы можно использовать только после назначения врача, иначе они могут серьезно навредить. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт ГБУЗ ГП №115 Никита Торколенков в программе "Доктор 24".

Волшебная таблетка?

Дефицит витаминов В, С и D действительно негативно отражается на самочувствии: возникают бледность и похожая на анемию слабость. Поэтому после насыщения организма необходимыми элементами пациент чувствует себя лучше, но не становится при этом красивее или моложе, объяснил Никита Торколенков.

Перед использованием витаминных капельниц важно выявить нехватку необходимых элементов с помощью назначенных обследований. При этом крайне не рекомендуется самостоятельно восполнять дефициты, в частности витамина С.





Никита Торколенков врач-терапевт ГБУЗ ГП №115 Дефицита этого витамина в организме почти не бывает, так как элемент поступает внутрь вместе с фруктами и овощами. Поэтому в любом случае сначала важно сдать анализы.

Также важно учитывать, что витамин С в больших количествах влияет на внутренние органы. Например, избыток вещества в крови приводит к формированию почечных камней, добавил врач.

Важно следить и за уровнем витаминов группы B: в избытке они могут вредить пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и провоцировать отек легких.

Побочные эффекты и противопоказания

Если врач назначил дополнительный прием витаминов, то лучше обратить внимание на капельницы: так вещества всасываются быстрее и эффективнее, чем через желудок и кишечник.

"Однако не все витамины можно как "пропить", так и "проколоть", потому что при внутривенном введении некоторые пациенты сталкиваются с побочными эффектами", – предупредил врач.

Также важно помнить, что использование витаминных капельниц запрещено при аллергии, лихорадке, онкологии или гемофилии, заключил Торколенков.