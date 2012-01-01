Косметолог Зингерова назвала главные противопоказания к плазмотерапии

Плазмотерапия эффективна при омоложении и в борьбе с несовершенствами. Подробнее об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Анжела Зингерова в программе "Доктор 24".

Польза

Плазмотерапия – это введение под кожу обогащенной тромбоцитами собственной плазмы. Она на 90% состоит из воды и на 10% из активных веществ: белков, аминокислот, витаминов, ферментов и гормонов. При этом жидкость безопасна и не вызывает аллергическую реакцию, рассказала Анжела Зингерова.





Анжела Зингерова врач-дерматолог, косметолог, трихолог Плазмотерапия помогает комплексно в борьбе с акне и постакне. Однако основное лечение заключается в правильном уходе за кожей, соблюдении диеты и решении внутренних проблем организма.

Процедура эффективна и при обвисании кожи. Более того, если после лазерной шлифовки ввести инъекции плазмы, результат от лечения будет еще заметнее, отметила врач.

Также плазмотерапия действенна при выпадении волос и после их пересадки: благодаря процедуре фолликулы хорошо приживаются. Помимо этого, инъекции комплексно помогают при целлюлите, но не являются основным методом борьбы с дефектом.

Подготовка и противопоказания

За неделю до процедуры важно начать правильно питаться: исключить употребление острой, жареной и жирной пищи, а также алкоголя. Также следует ограничить физическую активность и избегать стрессовых ситуаций за три дня до сеанса.

В день терапии врач берет у пациента кровь и помещает ее в центрифугу, чтобы выделить плазму. Затем жидкость вводят точечно под кожу с помощью тонкой иглы, которая не оставляет синяков, рассказала детали процедуры эксперт.





Анжела Зингерова врач-дерматолог, косметолог, трихолог Количество необходимых процедур зависит от решаемой проблемы, но в среднем требуется от 8 до 10. Эффект от классической плазмотерапии держится около полугода, а от PRP-терапии – до года. В последней используют специальный консервант, который сохраняет тромбоциты в более "живом" состоянии, при этом их больше в три-четыре раза.

Противопоказаниями к процедуре являются сахарный диабет, инсулинозависимые некомпенсированные заболевания, инфекционные процессы (туберкулез, ВИЧ, сифилис), а также гнойничковые болезни и воспаления, заключила Зингерова.

