Косметолог Зингерова назвала главные противопоказания к плазмотерапии

Плазмотерапия эффективна при омоложении и в борьбе с несовершенствами. Подробнее об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Анжела Зингерова в программе "Доктор 24".
Польза
Плазмотерапия – это введение под кожу обогащенной тромбоцитами собственной плазмы. Она на 90% состоит из воды и на 10% из активных веществ: белков, аминокислот, витаминов, ферментов и гормонов. При этом жидкость безопасна и не вызывает аллергическую реакцию, рассказала Анжела Зингерова.
Процедура эффективна и при обвисании кожи. Более того, если после лазерной шлифовки ввести инъекции плазмы, результат от лечения будет еще заметнее, отметила врач.
Также плазмотерапия действенна при выпадении волос и после их пересадки: благодаря процедуре фолликулы хорошо приживаются. Помимо этого, инъекции комплексно помогают при целлюлите, но не являются основным методом борьбы с дефектом.
Подготовка и противопоказания
За неделю до процедуры важно начать правильно питаться: исключить употребление острой, жареной и жирной пищи, а также алкоголя. Также следует ограничить физическую активность и избегать стрессовых ситуаций за три дня до сеанса.
В день терапии врач берет у пациента кровь и помещает ее в центрифугу, чтобы выделить плазму. Затем жидкость вводят точечно под кожу с помощью тонкой иглы, которая не оставляет синяков, рассказала детали процедуры эксперт.
Противопоказаниями к процедуре являются сахарный диабет, инсулинозависимые некомпенсированные заболевания, инфекционные процессы (туберкулез, ВИЧ, сифилис), а также гнойничковые болезни и воспаления, заключила Зингерова.