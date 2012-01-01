Дерматолог Хайкина раскрыла главную опасность солярия

Сеансы солярия не улучшают качество кожи, а только повреждают ее. Чем опасен как искусственный, так и натуральный загар, рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Наталья Хайкина в программе "Доктор 24".
Опасность загара
Загар – реакция кожи, которая защищается от ожога. Дело в том, что в эпидермисе находятся клетки, синтезирующие пигмент меланин. Его количество увеличивается на солнце, после чего появляются родинки и пигментные пятна, рассказала Наталья Хайкина.
Действие ультрафиолета схоже с радиацией, то есть он канцерогенен. Поэтому со временем доброкачественные родинки перерождаются в злокачественные.
Что касается витамина D, он вырабатывается даже при использовании солнцезащитных средств. Кроме того, достаточно проводить под солнцем 5–10 минут в день три раза в неделю, чтобы получить норму элемента.
Солярий
В соляриях используют UVA лучи, которые не помогают синтезировать витамин D в эпидермисе. Кроме того, после процедуры коллаген и эластин начинают плохо вырабатываться. Поэтому кожа становится морщинистой и менее упругой, предупредила Наталья Хайкина.
При кожных заболеваниях всегда следует обращаться к дерматологу. Он назначит правильную схему лечения и избавит от патологий, подытожила Хайкина.