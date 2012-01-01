Дерматолог Зингерова назвала четыре противопоказания к мезотерапии

Мезотерапия глубоко увлажняет эпидермис и борется с кожными заболеваниями. Подробнее о косметологической процедуре рассказала врач-дерматолог и косметолог Анжела Зингерова в программе "Доктор 24".

Смысл процедуры

Мезотерапия – курс внутрикожных инъекций, которые помогают увлажнить эпидермис. Такую же функцию выполняет уходовый крем, однако он проникает только в верхние слои кожи и не настолько эффективен, рассказала Анжела Зингерова.





Анжела Зингерова врач-дерматолог и косметолог Потеря влаги может происходить из-за дефицита воды или избытка кофе и чая, поэтому недостаточно использовать только наружные средства для увлажнения. Кроме того, мезотерапия применялась давно для лечения организма, включая глубокое омоложение эпидермиса.

В частности, при угревой болезни лекарственные вещества вводят в очаг сыпи. Однако в этом случае важно использовать дерматологические средства, соблюдать диету и нормализовать внутреннее состояние организма. В целом же косметологическая процедура убирает воспаления, пигментацию, улучшает тонус кожи и борется с выпадением волос, добавила врач.

Также мезотерапия помогает в процессе похудения: в состав инъекций могут входить препараты, которые разрушают жировые клетки и обладают лимфодренажным действием. Однако основное внимание все же следует уделять питанию, предупредила Зингерова.

Правила проведения процедуры

Курс мезотерапии может варьироваться. К примеру, для лица обычно требуется четыре процедуры с недельным интервалом. Чтобы избавиться от локальных жировых отложений, нужно до 10 сеансов, а при сильном выпадении волос – 8–10.

После терапии необходимо соблюдать правила следующие три дня:

не использовать тональные средства;

по возможности не трогать лицо;

не посещать сауны, солярии и бассейны.

Противопоказаниями к процедуре являются онкологические заболевания, беременность, грудное вскармливание и острые воспалительные процессы в зоне инъекции. Также после терапии могут появиться синяки, но это зависит от квалификации специалиста, заключила Зингерова.

