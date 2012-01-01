Диетолог Чехонина назвала главные продукты для омоложения организма

Некоторые продукты способны не только поддержать здоровье организма, но и омолодить его. О них рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".

Необходимые продукты

Овощи богаты пищевыми волокнами, которые выполняют роль "метлы" для организма. Они очищают его и выводят нежелательные компоненты, которые попадают внутрь из окружающей среды, рассказала Юлия Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог Необходимо употреблять не менее 500 граммов свежих овощей в сутки. Это могут быть помидор, морковь, стебель сельдерея и немного брокколи.

Также поддержать молодость и стройность поможет ежедневное употребление овсянки. На порцию каши требуется всего полстакана молока. Чтобы разнообразить вкус блюда, можно добавить немного меда, ягод или фруктов. Такие углеводы дают энергию клеткам головного мозга и активизируют умственную активность.





Юлия Чехонина врач-диетолог После полезного завтрака в течение дня наблюдается равномерное распределение сил и энергии, что позволяет избежать чувства голода и перееданий.

Для организма необходим и витамин С. Он является мощным антиоксидантом и препятствует раннему старению. Кроме того, элемент важен для синтеза коллагена, от которого зависит упругость и молодость кожи. Вещество можно получать, например, из апельсинов и лимонов.

Средиземноморское питание и бульоны

Рыба, например семга, приготовленная на пару, – источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они нужны для молодости и увлажнения кожи.





Юлия Чехонина врач-диетолог Полезен и костный бульон – во время приготовления появляются вещества, придающие ему желирующие свойства, как в холодце. В такой пище содержатся важные аминокислоты, необходимые для упругости кожи, в том числе глутамин, лизин и пролин, а также белок – коллаген.

Средиземноморское питание тоже поддерживает молодость организма. В таком рационе преобладают рыба и морепродукты – источники ценных микроэлементов, в частности цинка. Вещество особенно важно для синтеза коллагена, заключила Чехонина.