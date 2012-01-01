Диетолог Чехонина рассказала о неожиданной пользе мандаринов

Мандарины обладают полезными свойствами, но в некоторых случаях могут навредить организму. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".
Полезные свойства
Мандарины содержат витамин С, поэтому поддерживают иммунитет. Также они улучшают состояние крови и общее самочувствие, что помогает сохранять бодрость, а также противостоять зимним инфекциям, рассказала Юлия Чехонина.
Кроме того, мандарины профилактируют инфаркты и инсульты, риск которых возрастает зимой из-за резкой смены температур. Дело в том, что при выходе из теплого помещения на улицу в организме возникают спазмы, поэтому слабые сосудистые стенки повреждаются. Поддерживать их эластичность и снижать риск развития тромбообразования помогают цитрусовые, богатые биологически активными веществами – полифенолами.
Как выбрать и сколько съесть
Стоит помнить, что у перезрелых мандаринов кожура начинает отходить от плода. Это говорит о том, что фрукты долго хранились и транспортировались, добавила диетолог.
Однако не стоит переедать, так как в цитрусовых много органических кислот, что не всегда полезно для пищеварительной системы, особенно при гастрите или других хронических заболеваниях. В таких случаях употребление кисло-сладких плодов лучше ограничить, заключила Чехонина.