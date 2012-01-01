Диетолог Чехонина рассказала о неожиданной пользе мандаринов

Мандарины обладают полезными свойствами, но в некоторых случаях могут навредить организму. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".

Полезные свойства

Мандарины содержат витамин С, поэтому поддерживают иммунитет. Также они улучшают состояние крови и общее самочувствие, что помогает сохранять бодрость, а также противостоять зимним инфекциям, рассказала Юлия Чехонина.



(баланс воды в теле. – Прим. ред.) . Плюс содержащийся в них витамин С необходим для синтеза коллагена. Вещество предотвращает образование ранних морщин и сохраняет упругость эпидермиса.

Юлия Чехонина врач-диетолог Помимо этого, мандарины – источник влаги, поэтому помогают коже поддерживать гидратацию. Плюс содержащийся в них витамин С необходим для синтеза коллагена. Вещество предотвращает образование ранних морщин и сохраняет упругость эпидермиса.

Кроме того, мандарины профилактируют инфаркты и инсульты, риск которых возрастает зимой из-за резкой смены температур. Дело в том, что при выходе из теплого помещения на улицу в организме возникают спазмы, поэтому слабые сосудистые стенки повреждаются. Поддерживать их эластичность и снижать риск развития тромбообразования помогают цитрусовые, богатые биологически активными веществами – полифенолами.





Юлия Чехонина врач-диетолог Более того, мандарины обладают успокаивающим свойством, так как во время очищения плодов от кожицы происходит стимуляция нервных окончаний на кончиках пальцев. Также фрукты богаты эфирными маслами, что тоже улучшает настроение.

Как выбрать и сколько съесть

Стоит помнить, что у перезрелых мандаринов кожура начинает отходить от плода. Это говорит о том, что фрукты долго хранились и транспортировались, добавила диетолог.





Юлия Чехонина врач-диетолог Достаточно употреблять по три-четыре мандарина в день, так как людям необходимо в целом съедать не менее пяти порций овощей и фруктов в сутки.

Однако не стоит переедать, так как в цитрусовых много органических кислот, что не всегда полезно для пищеварительной системы, особенно при гастрите или других хронических заболеваниях. В таких случаях употребление кисло-сладких плодов лучше ограничить, заключила Чехонина.