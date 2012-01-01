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26 декабря, 15:39

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Шеф-повар Петров дал советы, что делать с оставшейся после новогоднего застолья едой

Не выкидывать же: что делать с остатками еды после новогоднего застолья

После главной ночи года на столе и в холодильнике часто остается много лишней еды, которую долго хранить не получится. Расскажем, как подарить салатам и закускам вторую жизнь.

Горячее

Фото: 123RF/malino

Блюда, к которым гости вообще не притронулись во время новогоднего ужина, можно заморозить, рассказал шеф-повар Александр Петров. Это касается запеченного мяса или рыбы, которые тут же переложили со стола в контейнер, уточнил он в беседе с Москвой 24.

Главное – сделать это сразу, герметично упаковать, чтобы избежать обветривания и попадания посторонних запахов.
Александр Петров
шеф-повар

При этом нужно помнить, что такие блюда необходимо съесть в ближайшие недели.

Осторожнее нужно быть с едой, в которой уже была вилка или ложка, и она простояла на столе больше двух часов. По словам повара, в такой пище бактерии начинают размножаться быстро, и заморозка их не убьет, а лишь замедлит процесс.

"Если еды осталось прямо очень много, можно проявить фантазию. Мясо, рыбу – пустить на паштеты, бутерброды или начинку для пирогов, а из овощей сделать суп. И продукты сохранятся, и выкидывать ничего не придется", – подчеркнул Петров.

Нарезка и закуски

Фото: 123 RF/windnarsil

Колбасу, ветчину и сыр после новогоднего застолья тоже можно отправить в морозильную камеру. Но только при условии, что нарезка не стояла на столе слишком долго.

Сыр после разморозки может стать немного ломким, потерять привычную текстуру. Но, например, для приготовления пиццы или запеканки он вполне подойдет. Колбаса и ветчина нормально переносят заморозку – надо только упаковывать их в пленку или пакеты и сделать так, чтобы там не было воздуха.
Александр Петров
шеф-повар

В заморозку можно отправить мясные и рыбные рулеты: по словам повара, в будущем они станут слегка суховаты, но подойдут для горячих блюд.

"Фаршированные перцы, рулеты из баклажанов и прочие овощные истории лучше доесть в ближайшие день-два – после заморозки они теряют вкус и текстуру. Бутерброды и канапе с майонезом или соусами вообще замораживать нельзя: они быстро портятся и становятся неприятными после разморозки", – объяснил эксперт.

Кроме того, Петров посоветовал сразу перерабатывать закуски. Из них можно делать паштеты и салаты либо добавлять в горячие блюда.

Хлеб

Фото: 123RF/shoot

Его тоже можно заморозить, нарезав на кусочки и сложив в пакеты, а когда захочется съесть – подогреть в микроволновке или духовке. Александр Петров заметил, что в морозилке хлеб может оставаться свежим до двух месяцев.

Также можно сделать сухари, которые пойдут в салаты, супы или будут использованы как панировка.

"Еще вариант – гренки: обжарить на сковороде с маслом и специями. С чесноком или сыром они вообще улетают", – посоветовал Петров.

Если хлеб уже начал черстветь, можно сделать из него сладкий пудинг: необходимо залить кусочки смесью молока, яиц и сахара, добавить изюм или шоколад и запечь в духовке, поделился рецептом шеф-повар.

Салаты

Фото: 123RF/liudmilachernetska

С такими блюдами нужно быть осторожным, особенно если они с майонезом, сметаной или другими скоропортящимися заправками. Салаты можно хранить максимум сутки в холодильнике, и то если положить их туда сразу после застолья, заметил Александр Петров.

Если они долго стояли на столе – часа два-три и больше, а дома еще и было очень тепло, лучше их выбросить. Майонез, яйца, мясо и рыба в таких условиях становятся отличной средой для размножения бактерий.
Александр Петров
шеф-повар

Если салаты без заправки, их разрешено хранить дольше – до двух дней. Но при условии, что они будут постоянно в холодильнике, подчеркнул эксперт.

Шеф-повар также предложил переработать остатки: например, оливье или винегрет можно использовать как начинку для пирожков или закусочных тарталеток, а овощные салаты – для супа или тушеного блюда.

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