Шеф-повар Петров дал советы, что делать с оставшейся после новогоднего застолья едой

После главной ночи года на столе и в холодильнике часто остается много лишней еды, которую долго хранить не получится. Расскажем, как подарить салатам и закускам вторую жизнь.

Горячее

Блюда, к которым гости вообще не притронулись во время новогоднего ужина, можно заморозить, рассказал шеф-повар Александр Петров. Это касается запеченного мяса или рыбы, которые тут же переложили со стола в контейнер, уточнил он в беседе с Москвой 24.





Александр Петров шеф-повар Главное – сделать это сразу, герметично упаковать, чтобы избежать обветривания и попадания посторонних запахов.

При этом нужно помнить, что такие блюда необходимо съесть в ближайшие недели.

Осторожнее нужно быть с едой, в которой уже была вилка или ложка, и она простояла на столе больше двух часов. По словам повара, в такой пище бактерии начинают размножаться быстро, и заморозка их не убьет, а лишь замедлит процесс.

"Если еды осталось прямо очень много, можно проявить фантазию. Мясо, рыбу – пустить на паштеты, бутерброды или начинку для пирогов, а из овощей сделать суп. И продукты сохранятся, и выкидывать ничего не придется", – подчеркнул Петров.

Нарезка и закуски

Фото: 123 RF/windnarsil

Колбасу, ветчину и сыр после новогоднего застолья тоже можно отправить в морозильную камеру. Но только при условии, что нарезка не стояла на столе слишком долго.





Александр Петров шеф-повар Сыр после разморозки может стать немного ломким, потерять привычную текстуру. Но, например, для приготовления пиццы или запеканки он вполне подойдет. Колбаса и ветчина нормально переносят заморозку – надо только упаковывать их в пленку или пакеты и сделать так, чтобы там не было воздуха.

В заморозку можно отправить мясные и рыбные рулеты: по словам повара, в будущем они станут слегка суховаты, но подойдут для горячих блюд.

"Фаршированные перцы, рулеты из баклажанов и прочие овощные истории лучше доесть в ближайшие день-два – после заморозки они теряют вкус и текстуру. Бутерброды и канапе с майонезом или соусами вообще замораживать нельзя: они быстро портятся и становятся неприятными после разморозки", – объяснил эксперт.

Кроме того, Петров посоветовал сразу перерабатывать закуски. Из них можно делать паштеты и салаты либо добавлять в горячие блюда.

Хлеб

Его тоже можно заморозить, нарезав на кусочки и сложив в пакеты, а когда захочется съесть – подогреть в микроволновке или духовке. Александр Петров заметил, что в морозилке хлеб может оставаться свежим до двух месяцев.

Также можно сделать сухари, которые пойдут в салаты, супы или будут использованы как панировка.

"Еще вариант – гренки: обжарить на сковороде с маслом и специями. С чесноком или сыром они вообще улетают", – посоветовал Петров.

Если хлеб уже начал черстветь, можно сделать из него сладкий пудинг: необходимо залить кусочки смесью молока, яиц и сахара, добавить изюм или шоколад и запечь в духовке, поделился рецептом шеф-повар.

Салаты

С такими блюдами нужно быть осторожным, особенно если они с майонезом, сметаной или другими скоропортящимися заправками. Салаты можно хранить максимум сутки в холодильнике, и то если положить их туда сразу после застолья, заметил Александр Петров.



Александр Петров шеф-повар Если они долго стояли на столе – часа два-три и больше, а дома еще и было очень тепло, лучше их выбросить. Майонез, яйца, мясо и рыба в таких условиях становятся отличной средой для размножения бактерий.

Если салаты без заправки, их разрешено хранить дольше – до двух дней. Но при условии, что они будут постоянно в холодильнике, подчеркнул эксперт.

Шеф-повар также предложил переработать остатки: например, оливье или винегрет можно использовать как начинку для пирожков или закусочных тарталеток, а овощные салаты – для супа или тушеного блюда.