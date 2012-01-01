Шеф-повар Петров дал советы, что делать с оставшейся после новогоднего застолья едой

После главной ночи года на столе и в холодильнике часто остается много лишней еды, которую долго хранить не получится. Расскажем, как подарить салатам и закускам вторую жизнь.
Горячее
Блюда, к которым гости вообще не притронулись во время новогоднего ужина, можно заморозить, рассказал шеф-повар Александр Петров. Это касается запеченного мяса или рыбы, которые тут же переложили со стола в контейнер, уточнил он в беседе с Москвой 24.
При этом нужно помнить, что такие блюда необходимо съесть в ближайшие недели.
Осторожнее нужно быть с едой, в которой уже была вилка или ложка, и она простояла на столе больше двух часов. По словам повара, в такой пище бактерии начинают размножаться быстро, и заморозка их не убьет, а лишь замедлит процесс.
"Если еды осталось прямо очень много, можно проявить фантазию. Мясо, рыбу – пустить на паштеты, бутерброды или начинку для пирогов, а из овощей сделать суп. И продукты сохранятся, и выкидывать ничего не придется", – подчеркнул Петров.
Нарезка и закуски
Колбасу, ветчину и сыр после новогоднего застолья тоже можно отправить в морозильную камеру. Но только при условии, что нарезка не стояла на столе слишком долго.
В заморозку можно отправить мясные и рыбные рулеты: по словам повара, в будущем они станут слегка суховаты, но подойдут для горячих блюд.
"Фаршированные перцы, рулеты из баклажанов и прочие овощные истории лучше доесть в ближайшие день-два – после заморозки они теряют вкус и текстуру. Бутерброды и канапе с майонезом или соусами вообще замораживать нельзя: они быстро портятся и становятся неприятными после разморозки", – объяснил эксперт.
Кроме того, Петров посоветовал сразу перерабатывать закуски. Из них можно делать паштеты и салаты либо добавлять в горячие блюда.
Хлеб
Его тоже можно заморозить, нарезав на кусочки и сложив в пакеты, а когда захочется съесть – подогреть в микроволновке или духовке. Александр Петров заметил, что в морозилке хлеб может оставаться свежим до двух месяцев.
Также можно сделать сухари, которые пойдут в салаты, супы или будут использованы как панировка.
"Еще вариант – гренки: обжарить на сковороде с маслом и специями. С чесноком или сыром они вообще улетают", – посоветовал Петров.
Если хлеб уже начал черстветь, можно сделать из него сладкий пудинг: необходимо залить кусочки смесью молока, яиц и сахара, добавить изюм или шоколад и запечь в духовке, поделился рецептом шеф-повар.
Салаты
С такими блюдами нужно быть осторожным, особенно если они с майонезом, сметаной или другими скоропортящимися заправками. Салаты можно хранить максимум сутки в холодильнике, и то если положить их туда сразу после застолья, заметил Александр Петров.
Если салаты без заправки, их разрешено хранить дольше – до двух дней. Но при условии, что они будут постоянно в холодильнике, подчеркнул эксперт.
Шеф-повар также предложил переработать остатки: например, оливье или винегрет можно использовать как начинку для пирожков или закусочных тарталеток, а овощные салаты – для супа или тушеного блюда.