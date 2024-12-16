Финансист Патешман: дробление покупок поможет снизить расходы на новогодний стол

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Для того чтобы сэкономить на новогоднем столе, нужно заранее закупиться продуктами с длительным сроком хранения. Об этом в разговоре с Life.ru заявил эксперт по личным финансам и независимый консультант Александр Патешман.

По словам финансиста, такие товары можно купить на маркетплейсах, где есть скидки и промокоды. Он также напомнил, что за последние месяцы сильно подорожала красная икра. Поэтому он рекомендует купить одну баночку деликатеса на 31 декабря, а на январских каникулах вместо икры взять более доступную красную рыбу.

Патешман отметил, что для большей экономии нужно покупать товары по акционным ценам в разных магазинах. Это, считает он, позволяет экономить максимальную сумму.

Помимо этого, эксперт посоветовал заранее воспользоваться скидками на доставку продуктов. В конце года сервисы доставки зачастую предлагают купоны, которые могут составлять до 35%. Применение таких акций помогает значительно снизить итоговую стоимость.

Ранее врач-гастроэнтеролог Татьяна Топчий рекомендовала исключить майонез из новогодних блюд, так как он тяжелый для печени и системы пищеварения продукт. Специалист посоветовала вместо майонеза заправить салаты растительным маслом. С ее слов, лучшая профилактика проблем с ЖКТ в период праздников – употребление пищи в меру.