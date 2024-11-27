Росстат: "Оливье" стал самым дорогим из традиционных салатов на Новый год

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Самым дорогим салатом на Новый год стал "Оливье". Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата, его стоимость на четырех человек составила 553 рубля.

Цена четырех порций за год увеличилась на 8,5%, уточнили в службе. Чтобы их приготовить, понадобится 400 граммов вареной колбасы, столько же маринованных огурцов и картофеля, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза и моркови, четыре яйца, а также 100 граммов репчатого лука.

Второе место заняла "Мимоза" с ценой в 277 рублей. Этот показатель за год вырос на 10,5%. Состав этого блюда включает в себя 350 граммов картофеля, по 250 граммов рыбных консервов и моркови, пять яиц и по 150 граммов лука и майонеза.

На следующей строчке расположилась "Селедка под шубой". Она обойдется в 261 рубль за четыре порции, что на 13,3% дороже прошлого года. По рецепту для приготовления этого салата требуется 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза.

При этом самым бюджетным салатом в этом году оказался "Столичный". Кроме того, он подорожал меньше всех – на 3,4% и стоит теперь 257 рублей на четверых. Для его изготовления необходимо 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 граммов майонеза.

Чтобы сделать новогодний стол полезнее, диетолог Михаил Гинзбург советует заменить белый хлеб ржаным, поскольку он защищает от переедания. По его словам, ржаной хлеб сытный и низкокалорийный. Поэтому, когда человек ест с хлебом, он меньше потребляет остальной еды.

Снизить потребность в другой еде также помогут нежирные рыба, мясо или мясные нарезки. Диетолог также рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи.