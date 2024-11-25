Рыбный союз исключил подорожание субпродуктов до Нового года

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Цены на рыбную продукцию в российских магазинах сохранятся на прежнем уровне до конца года, а по некоторым позициям ожидаются предновогодние акции. Об этом Life.ru сообщили в Рыбном союзе (РС).

Также в организации опровергли мифы о вреде некоторой продукции. В союзе заверили, что в крабовых палочках нет ничего плохого, ведь продукт состоит из фарша минтая – источника белка. Кроме того, имитация икры и структурированная икра тоже являются качественными и безопасными аналогами оригинала, уточнили в Рыбном союзе.

Кроме того, в организации подчеркнули, что РС выступает за то, чтобы на полках магазинов был представлен максимально возможный ассортимент легально произведенной продукции с честной упаковкой.

Ранее диетолог Нурия Дианова назвала имитированную икру недорогим и полезным продуктом с маленьким количеством калорий для новогоднего стола. Она считает, что такой икрой можно украшать салаты и закуски. Помимо этого, имитированная икра нивелирует вред и потенциальные обострения заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря и печени, имеет красивый внешний показатель и похожий на оригинал вкус, подчеркнула диетолог.