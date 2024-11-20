"Известия": производство лососевой икры упало в три раза в России

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В России втрое сократилось производство красной икры. За десять месяцев этого года было произведено 10 тысяч тонн натуральной лососевой икры, тогда как за такой же период прошлого года этот показатель составлял 29 тысяч тонн. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Помимо этого, снизилось производство структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. Так, за десять месяцев ее производство достигло 433 тонн (на 5,5% меньше прошлогоднего значения).

В Центре добавили, что также сократился выпуск искусственной красной икры, изготавливающейся из рыбного бульона, водорослей, спецдобавок и иногда желатина. За такой же период ее произвели на 544 тонны вместо 718 тонн годом ранее.

В Москве спрос на красную икру упал на 20% из-за высокой цены. Средний чек в столице составляет 4 190 рублей, что почти на 25% больше, чем в прошлом году.

К Новому году красная икра подорожает до 15 тысяч рублей, прогнозируют эксперты. Это связано с тем, что вылов лосося упал в три раза по сравнению с 2023 годом, количество же икры в рыбе – в два раза.