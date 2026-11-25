Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Двое детей 5 и 6 лет погибли при пожаре в частном доме в поселке Подюга Коношского района Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, возгорание в здании произошло 25 ноября. В момент пожара дети находились в помещении одни – взрослых рядом не было.

Ранее двое маленький детей и их дядя погибли при пожаре в частном доме в городе Вяземском Хабаровского края. Отец детей получил ожоги и был госпитализирован.

Между тем в Арзамасе ребенок стал виновником пожара в квартире: оставшись дома один, он решил вскипятить чайник и случайно устроил возгорание. Родители мальчика были на работе. Увидев огонь, школьник побежал к бабушке, которая живет в том же доме на первом этаже. Она и вызвала пожарных.