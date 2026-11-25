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Все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России находятся под защитой от атаки беспилотников. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

На данный момент заводы вместе с Минобороны РФ ведут работы над восстановлением. Если предприятия выходят из эксплуатации, то принимаются меры по их защите – причем как пассивные, так и активные.

"К сожалению, отдельные прилеты бывают, не без этого, идет быстрое восстановление", – отметил вице-премьер.

В ночь на 25 ноября украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Удары пришлись в том числе по НПЗ в Сызрани. В результате атаки на город погибших и пострадавших нет, но были зафиксированы небольшие повреждения.

Комментируя произошедшее, Новак уточнил, что сейчас оцениваются последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод. На это потребуется 1–2 дня.

Вооруженные силы Украины возобновили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы в конце октября после некоторого перерыва. Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что украинские боевики продолжат наносить удары по НПЗ.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Киев не прислушался даже к прямой просьбе президента США Дональда Трампа о прекращении атак на российские предприятия.