Фото: foto.mos.ru

Вторую главу спецпроекта "В парках Москвы рождаются чувства" представили городской медиабанк "Мосфото" и столичные парки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участниками выпуска стали оперная певица Ксения Дежнева, режиссер театра и кино Илья Ермолов и художница, скульптор Саша Фролова. В главе собраны фотографии и видеоролики, в которых каждый из них говорит о любимом парке, творческих открытиях и о том, что дает им силы и идеи. Парк в каждой истории выступает самостоятельной частью сюжета и отражает характер героя, его взгляд на окружающий мир.

Для приглашенной солистки Государственного академического Большого театра России и преподавателя Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Ксении Дежневой любимое место прогулок – сад имени Н. Э. Баумана. В плотном графике он заменяет ей антракт: здесь можно не следовать партитуре, а прислушаться к собственному настроению.

"Сад имени Баумана напоминает театр: здесь есть свои маленькие сцены, места для зрителей и даже антракты", – рассказала певица.

По ее словам, в саду есть камерное пространство с особой акустикой: звук отражается иначе, и голос звучит глубже. Она также сравнила парки с оперой: постановки обновляют, меняют декорации и костюмы, но публика по-прежнему приходит в театр за широтой чувств, а в парк – за простором и тишиной.

Финалистка премии Кандинского и призер международной художественной премии Arte Laguna Саша Фролова работает с объемными формами, необычными материалами и выразительными образами. В 2023 году в Парке Горького показывали ее инсталляцию "Фантастические цветы": надувные объемы, асимметричные стебли и причудливые соцветия контрастировали с архитектурой здания. Летом 2024 года две ее скульптуры украшали парк усадьбы Кусково.

Источник вдохновения художница нашла в музее-заповеднике "Царицыно". Она изучает природу и архитектурные детали, а затем превращает увиденное в произведения искусства.

"Классический парк дает много возможностей для фантазии и новых идей. В "Царицыне" я нахожу множество источников вдохновения: архитектура, старинные ворота, аллеи, извилистые тропинки, игра света и тени", – рассказала она.

Отдельное место в ее творчестве занимает вода – течение каналов, блики и отражения меняющихся пейзажей. Изгиб берега, форма деревьев или узоры из цветов, по ее словам, способны стать основой арт-объекта: один элемент можно увеличить в несколько раз и получить новый образ.

Выпускник Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Илья Ермолов работает режиссером театра и кино. В его фильмографии – картина "Маленький воин" и сериалы "Золотое дно", "Первокурсницы" и "Хирург". Сюжеты для будущих историй он находит на неспешных прогулках по парку "Ходынское поле", которые помогают отвлечься от городского ритма.

Опыт работы по обе стороны камеры позволяет режиссеру разбирать человеческие истории с разных точек зрения. Материалом становятся семейные прогулки, встречи друзей, случайные разговоры и выразительные жесты, из этих наблюдений позже вырастают экранные персонажи и сюжеты фильмов. А мосты, признался он, добавляют романтики и подталкивают придумывать сцены встреч и признаний.

"Как режиссер я знаю: правильная пауза может сказать гораздо больше, чем самые громкие слова. В "Ходынском поле" я нахожу это чувство тишины и спокойствия", – заключил Ермолов.

Спецпроект объединяет серию мини-фильмов и фотографий, в которых столичные парки раскрываются через личный опыт деятелей искусства. Посмотреть выпуск можно на специальной странице медиабанка "Мосфото". Все снимки в городском медиабанке проверены и легальны: материалы разрешено свободно скачивать для соцсетей, мессенджеров, СМИ и презентаций с указанием источника – foto.mos.ru.

Кроме того, в "Мосфото" все желающие могут собрать пазл с городскими пейзажами и получить открытку с теплым посланием. Картинка для пазла выбирается случайно. Текст на открытке появляется после того, как все элементы встают на свои места. Готовое изображение можно скачать в формате jpg или отправить ссылку на него.