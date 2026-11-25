25 ноября, 16:21Политика
Ушаков заявил, что Россия не ведет переговоров с Зеленским
Фото: ТАСС/Кристина Соловьева
Россия не ведет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
Так политик прокомментировал заявление украинской стороны о позиции по выводу войск из Донбасса, прозвучавшее в связи с обсуждением урегулирования.
В частности, Зеленский говорил, что не пойдет на территориальные уступки. При этом он допускал, что вопрос о выводе войск из Донбасса можно вынести на референдум при условии предоставления его стране гарантий безопасности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность вместе с Зеленским прилететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По его мнению, Россия, Украина и Белоруссия договорились бы об окончании конфликта быстрее, чем с европейцами.
Позднее предложение белорусского лидера Зеленский отверг, назвав это "несерьезным разговором".
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