Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Театр "Современник" является сердцем Чистопрудного бульвара в Москве. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил актер театра и кино, заслуженный артист РФ Александр Хованский.

Он напомнил, что история театра насчитывает 71 год, учреждение уходит корнями в МХАТ. При этом для труппы сцена "Современника" – одно из главных и любимых мест в городе, а вокруг – центр столицы со своими историями.

"Мы тоже часть истории", – уверен Хованский.

Он вспомнил, как в 2025 году вместе с коллегами по цеху участвовал в запуске театрального трамвая – его приурочили к юбилейному сезону "Современника". Артист озвучивал маршрут, проходящий мимо знаковых мест, в том числе станции "Павелецкая" и Даниловского монастыря.

Хованский убежден, что подобные проекты помогают людям больше узнавать о любимом городе и его окрестностях. Сам он, по собственному признанию, лучше изучил Хитровку и район Павелецкого вокзала, хотя знал об этих местах и раньше – благодаря историческим событиям.

"Москву обязательно стоит и пройти пешком, и объехать на транспорте", – добавил артист.

Ранее на фасаде дома 17 на Никитском бульваре установили мемориальную доску одному из основателей театра "Современник", народному артисту РСФСР Виктору Сергачеву. На доске разместили барельеф артиста и изображение колоннады здания театра. Автором скульптурной композиции выступил Александр Свиязов, архитектором – Светлана Волкова.