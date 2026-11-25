Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

29 ноября проекту "Москва – на волне" исполняется три года. На данный момент на двух рынках представлено более 600 позиций. Лидерами продаж являются привычные продукты для семейного стола, в частности соленая сельдь, креветки и живой карп. Об этом Агентству "Москва" рассказал директор рынков Сергей Бешенов.

Первая площадка проекта, которой стал рынок в Косино-Ухтомском, открылась 29 ноября 2023 года.

"С первых дней просторный рынок с широким выбором и удобными услугами привлекал покупателей не только со всего города, но и из близлежащих регионов", – уточнил Бешенов.

Мене чем через год состоялось открытие второй площадки – в Митине. По словам директора рынков, желающим попробовать что-то новое предлагают черноморского калкана, дальневосточного гольца и экзотические виды из дружественных стран, например умбрину и рыбу-меч.

Ассортимент площадок формируется с учeтом сезонности вылова рыбы. График поставок подстроен под покупательские привычки: свежую рыбу привозят по четвергам, чтобы к выходным горожане могли приобрести ее для семейного обеда или ужина.

В будни, добавил директор рынка, покупатели чаще берут продукты, приготовление которых занимает не больше 10–15 минут. Для экономии времени на обеих площадках открыли сервис "Готовая еда" – в их ассортименте более 200 позиций.

"Повара бесплатно готовят блюда из рыбы и морепродуктов, купленных на рынке, а готовый заказ можно съесть на фудкорте или забрать с собой. Сегодня услугой пользуется каждый 10-й покупатель", – рассказал Бешенов.

Знакомиться с новыми вкусами помогают дегустации: их проводят каждую неделю с пятницы по воскресенье, а иногда и в другие дни. Только за последние полгода на рынках прошло более 800 дегустаций.

Гости пробуют незнакомую рыбу и морепродукты, а привычные позиции оценивают в сложных блюдах, узнают о сочетаниях с гарнирами и соусами. Повара делятся советами по приготовлению, а понравившуюся продукцию можно сразу купить со скидкой.

За качеством следят на всех этапах: сначала специалисты сравнивают документы поставщика и ветеринарные свидетельства каждой партии – там указаны происхождение продукции, способы переработки и условия перевозки. При приемке осматривают санитарное состояние транспорта и работу холодильного оборудования, ветеринарный врач, в свою очередь, уже оценивает внешний вид, цвет и запах товара.

Как подчеркнул Бешенов, в собственной лаборатории рынков образцы замороженной рыбы размораживают и проверяют, могут ли они сохранить форму и структуру. Также на прилавке выставляют только ту продукцию, которая прошла все этапы проверки, а партию, не соответствующую нормам, и вовсе снимают с реализации.

Ранее сообщалось, что в голосовании проекта "Активный гражданин" за лучшую новинку сезона среди блюд рыбных рынков "Москва – на волне" приняли участие более 165 тысяч москвичей. Победителем стал классический рецепт филе сельди с луком – его поддержали 31% участников.

Рыба отличается сочным солоновато-сладким вкусом, а специи с сельдереем придают аромат с травянистыми нотами. Второе место заняла скумбрия в чесночном маринаде – 30% голосов.