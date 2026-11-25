Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко раскритиковал реалити-шоу "Беременна в 16" и заявил, что подобные передачи без участия специалистов нужно как минимум запрещать.

"Это, говоря современным языком, хайп. Это уверенный бред непрофессиональных людей", – заявил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Онищенко, в 16 лет зачатие действительно возможно, однако девушка в таком возрасте к этому не готова, так как она не имеет даже образования.

Он обратил внимание, что шоу такого формата не являются медицинскими передачами и только дезинформируют россиян, их нельзя показывать, если в них не принимают участия гинекологи, акушер-гинекологи или перинатологи. Все, что люди видят на экране, является попыткой авторов просто набрать рейтинги, подытожил академик РАН.

Ранее в Общественной палате России сообщили о просьбах граждан запретить реалити-шоу в формате "Беременна в 16". Как пояснил председатель комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко, подобные проекты провоцируют ранние половые связи, в то время как задача государства состоит в поддержке традиционных семейных ценностей и целомудрия.

