Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актера Никиту Джигурду, у которого диагностировали обширный инфаркт, перевели из реанимации в палату. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на супругу артиста, экс-фигуристку Марину Анисину.

По ее словам, Джигурду перевели из реанимации во вторник, 24 ноября. Его состояние оценивается как стабильное.

"Порозовел", выглядит хорошо. Ему лучше, но нужно строго следовать рекомендациям докторов. Я очень благодарна врачам", – отметила Анисина.

Она уточнила, что актер, находясь в реанимации, пытался вставать, но ему было запрещено это делать.

"Сейчас разрешили вставать, но "бегать-прыгать" нельзя, по коридорам ходить нон-стоп тоже нельзя. У Никиты отдельная палата, прекрасные условия, его все любят. Условия замечательные. Главное, что вся помощь оказана", – добавила жена актера.

Она подчеркнула, что Джигурде предстоит серьезное восстановление, а ускорить процесс нельзя. Делать прогнозы о возвращении к работе тоже пока не стоит: организм у каждого восстанавливается в свои сроки, а нагрузок на данный момент быть не должно.

При этом сам Джигурда уточнил, что перенес инфаркт "на ногах". По словам артиста, он летал в Екатеринбург на лучший завод, где должна выйти пластинка, но там состояние резко ухудшилось: поднялось давление под 230 и возникло жжение в груди.

Актер добавил, что обратно в Москву он летел с сильной болью, а через день началась аритмия, после чего согласился вызвать скорую помощь. Продюсер Илья Саглиани, в свою очередь, рассказал, что ближайшая рабочая командировка актера была запланирована на 29 ноября – он вместе с журналистами, артистами, общественными деятелями должен был посетить Махачкалу.

Для этого уже купили билеты. В Махачкале пройдет встреча с общественным деятелем Умой Аскерхановой и дагестанскими волонтерами, которые оказывают помощь российским военнослужащим и населению в зоне специальной военной операции. В мероприятии примет участие и руководство республики.

"Было запланировано выступление Никиты Борисовича Джигурды перед нашими военнослужащими. Так как Никита Борисович был экстренно госпитализирован, то его полет невозможен, но главное в этой ситуации – что его жизнь врачи спасли", – подчеркнул продюсер.

Саглиани пожелал актеру скорейшего выздоровления.

О госпитализации Джигурды стало известно 23 ноября – актер попал в реанимацию с инфарктом. Ему провели стентирование.

По данным СМИ, до этого врачи запрещали артисту активные съемки и усиленные физические нагрузки из-за хронического повышенного давления и перенесенного гипертонического криза.

Сам Джигурда рассказал, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца. По его словам, врачи назвали чудом то, что он остался жив.