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Актер Никита Джигурда находится в стабильном состоянии и чувствует себя лучше. Об этом рассказала заслуженная артистка России Анастасия Волочкова.

"Стабильное состояние, жив, здоров. Все сейчас хорошо, врачи его спасли", – приводит слова Волочковой РИА Новости.

О госпитализации Джигурды стало известно 23 ноября – актер попал в реанимацию с инфарктом. Ему провели стентирование.

По данным СМИ, до этого врачи запрещали Джигурде активные съемки и усиленные физические нагрузки из-за хронического повышенного давления и перенесенного гипертонического криза.

Сам Джигурда рассказал, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца. По его словам, врачи назвали чудом то, что он остался жив.