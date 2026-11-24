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Неизвестный мужчина ударил мальчика 2014 года рождения в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Поводом для проверки стало заявление мужчины 1986 года рождения. Он обратился в дежурную часть УМВД и сообщил о телесных повреждениях у сына. Предварительно, инцидент произошел рядом с домом на улице Пионерской. Неустановленный мужчина ударил ребенка в ходе конфликта.

В настоящий момент правоохранители выясняют личность правонарушителя. Потерпевшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, после чего решение примут в установленном законом порядке.

Ранее в Башкирии мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял у знакомого пневматический пистолет и открыл стрельбу из окна жилого дома. Злоумышленник попал в подростка, задев его плечо и подбородок. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

