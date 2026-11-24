Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Три суперлуния подряд ожидают жителей Земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первое из явлений придется в ночь на среду, 25 ноября. В этот момент Луна по площади будет примерно на 15% больше средней.

"Почти на треть больше минимальной в году, которая обычно наблюдается в мае – июне", – отметили в лаборатории.

Следующие два суперлуния прогнозируются в декабре и январе.

Ближайшее явление имеет необычное название – Бобровая Луна. Суперлуние будет выглядеть наиболее эффектно после 17:00, в это время спутник окажется рядом с линией горизонта.

Однако погода может помешать жителям Москвы и Подмосковья понаблюдать за необычной луной. В ночь с 24 на 25 ноября ожидается облачная погода с осадками. Причиной непогоды синоптики называют балканский циклон, пришедший с юга.