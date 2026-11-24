Фото: cmas.org

Умерла бывшая рекордсменка мира по фридайвингу из Нидерландов Жанин Грасмейер. Ей было 33 года. Об этом сообщила семья спортсменки в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Причина смерти неизвестна, однако отец рекордсменки Ян Грасмейер заявил, что его дочь "проиграла борьбу". Других подробностей он не привел. По словам семьи фридайверши, она была доброй, смелой, непосредственной и сильной.

"Для нее не существовало невыполнимых задач: если она ставила перед собой цель, то шла к ней с непоколебимой решимостью", – говорится в сообщении.

Кроме того, члены семьи подчеркнули, что Грасмейер оставила след в жизни многих людей, а память о ней навсегда сохранится в сердцах.

Жанин Грасмейер родилась в 1993 году. В 2013-м, когда спортсменке было 20 лет, она установила рекорд, погрузившись на глубину 90 метров на одном вдохе в греческом городе Каламата. На тот момент Грасмейер была самой молодой женщиной, установившей мировой рекорд по фридайвингу.

Через шесть дней ее рекорд побила россиянка Наталья Молчанова, которая достигла глубины 91 метра. В 2016 году Грасмейер вернула себе рекорд, опустившись на глубину в 92 метра. Это достижение не могли превзойти два года.