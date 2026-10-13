Умерла мастер спорта СССР по фехтованию Людмила Князева

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Мастер спорта СССР по фехтованию, победитель и призер чемпионатов страны и Спартакиад народов Советского Союза Людмила Князева скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

Причины смерти спортсменки не раскрываются. В организации выразили соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам экс-фехтовальщицы.

"Светлая память", – добавили в федерации.

Князева родилась в 1938 году. В 1958-м она пришла в фехтовальный зал в качестве тренера по рапире. На протяжении многих лет она работала в Комплексной школе высшего спортивного мастерства. Среди ее воспитанников – мастера спорта, победители и призеры всероссийских и международных соревнований, добившиеся значимых успехов в государственной и общественной деятельности.