13 октября, 13:22Спорт
Умерла мастер спорта СССР по фехтованию Людмила Князева
Фото: vk.ru/kfisspb
Мастер спорта СССР по фехтованию, победитель и призер чемпионатов страны и Спартакиад народов Советского Союза Людмила Князева скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.
Причины смерти спортсменки не раскрываются. В организации выразили соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам экс-фехтовальщицы.
"Светлая память", – добавили в федерации.
Князева родилась в 1938 году. В 1958-м она пришла в фехтовальный зал в качестве тренера по рапире. На протяжении многих лет она работала в Комплексной школе высшего спортивного мастерства. Среди ее воспитанников – мастера спорта, победители и призеры всероссийских и международных соревнований, добившиеся значимых успехов в государственной и общественной деятельности.