Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2027 года увеличится на 6,8% и достигнет 28 935 рублей в месяц. Соответствующий закон Госдума приняла в рамках бюджетного пакета.

Вместе с тем будет изменен порядок определения минимальной оплаты труда на 2027–2029 годы. В этот период приостановится действие норм, предусматривающих расчет МРОТ исходя из медианной заработной платы. Вместо этого показатель будут устанавливать с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Как следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, новый подход позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы.

Кроме того, с 1 января 2027 года администрированием страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний займется Федеральная налоговая служба.

Тем временем в Москве в 2027–2029 годах ожидается рост зарплат на уровне 8,5% ежегодно. Замглавы департамента экономической политики Зоя Викторова отметила, что темпы будут более умеренными по сравнению с текущим годом.