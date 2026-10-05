Силуанов заявил, что реальные доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,4%

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Реальные доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,4%, а в последующие два года – в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Бюджет снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста", – сказал глава ведомства.

По его словам, это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции и процентных ставок, а также роста благосостояния граждан.

Владимир Путин ранее заявил, что за первые 6 месяцев 2026 года зарплаты в России выросли на 6,5% в реальном выражении. При этом безработица находится около исторических минимумов – 2,3%.

По словам президента, инфляция в стране остается под контролем. С начала второго квартала прошлого года ее темпы постепенно уменьшаются.