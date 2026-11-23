Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Спелая хурма отличается насыщенным равномерным цветом и слегка поддается нажатию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

При выборе хурмы стоит обратить внимание на ее окраску. У созревших вяжущих сортов она становится яркой, красно-оранжевой, а у шоколадной хурмы – коричневой. Бледный цвет и зеленоватые пятна, напротив, могут указывать на то, что плод еще не дозрел.

Кожица должна быть целой, без трещин и повреждений. При этом тонкие темные полоски допустимы: у некоторых сортов они свидетельствуют о зрелости. Не стоит беспокоиться и из-за легкого белого налета – это естественное защитное вещество.

Еще один признак зрелости – сухие плодоножки и околоплодные листочки, которые легко отделяются от плода. В Роспотребнадзоре также посоветовали оценивать плотность плода. Слишком твердая хурма, вероятнее всего, окажется недозрелой, а чрезмерно мягкая – переспевшей. Оптимальный вариант слегка проминается при надавливании, после чего постепенно возвращает прежнюю форму.

Ранее в Роскачестве рассказали, на какие признаки стоит обращать внимание при покупке мандаринов. Специалисты рекомендовали оценивать не только цвет кожуры, но и аромат, вес и состояние поверхности плодов. Также эксперты напомнили, что зеленоватый оттенок не всегда говорит о незрелости, а листочек на ветке не гарантирует свежесть цитрусовых.

