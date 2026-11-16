Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Яркий цвет кожуры не всегда говорит о сладости мандаринов, а зеленый листочек на ветке не гарантирует свежесть плода. При покупке цитрусовых лучше оценивать их аромат, вес и состояние поверхности, рассказали Life.ru в Роскачестве.

"При покупке мандаринов в первую очередь обратите внимание на их общий вид. Плоды должны быть зрелыми и целыми. Не берите фрукты с поврежденной кожурой, темными пятнами или коричневой сеткой, а также с мягкими потемневшими или побелевшими участками", – сообщили в ведомстве.

Мягкая кожура может указывать на неправильное хранение, в том числе переохлаждение. Такие фрукты становятся водянистыми и теряют вкус. Не следует покупать мандарины с плесенью, а также плоды из той же коробки, так как споры грибка способны распространиться на соседние фрукты, даже если внешне они выглядят здоровыми.

О зрелости цитрусовых можно судить по аромату, весу и состоянию кожуры. Спелые мандарины обычно тяжелее незрелых и легче очищаются. Перезревшие плоды, напротив, высыхают, твердеют, сморщиваются и теряют вес.

Цвет кожуры не всегда отражает степень зрелости. Некоторые сорта остаются частично зелеными даже после созревания, а для транспортировки фрукты могут собирать еще до того, как они полностью изменят окраску. Поэтому оранжевый оттенок не гарантирует сладости, а зеленоватый необязательно говорит о кислом вкусе.

Восковое покрытие, которое используют для сохранения внешнего вида цитрусовых и защиты от плесени при перевозке и хранении, само по себе безопасно. Однако перед употреблением мандарины необходимо тщательно вымыть. Наличие листочка на ветке также не говорит о свежести плода.

Косвенным признаком контроля качества может быть однородность фруктов в коробке: если они примерно одинаковые по размеру и цвету, а поврежденные экземпляры отсутствуют, вероятно, мандарины прошли сортировку перед упаковкой.

Для любителей сладких цитрусовых эксперты рекомендуют выбирать середину сезона, которая приходится на зиму. В октябрьских и первых ноябрьских поставках могут встречаться недозрелые и кислые плоды.

К сладким сортам специалисты относят Муркотт, Уншиу и клементины. Муркотт преимущественно поставляют из Перу, Бразилии и Турции. При этом подобрать подходящий вкус и найти мандарины без косточек зачастую удается только после пробы нескольких сортов.

Хранить фрукты рекомендуется при температуре от +6 до +10 градусов. Если в холодильнике нет подходящей зоны, мандарины лучше оставить в прохладном месте дома и не закупать большими партиями: чрезмерное охлаждение может повредить плоды и ухудшить их вкус.

Ранее на столичных ярмарках появились мандарины нового урожая. Цитрусовые привозят фермеры из Краснодарского края, Дагестана, Крыма и Абхазии. Благодаря мягкому климату, большому количеству солнечных дней и плодородным почвам на Черноморском побережье Кавказа их выращивают в открытом грунте.