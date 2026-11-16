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Командира эскадрильи ВВС Индии задержали по подозрению в передаче пакистанской разведчице секретных сведений о военных планах страны в обмен на ее интимные фотографии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материал The Times of India.

Офицер переписывался с женщиной с 12 января по 1 апреля 2026 года. За это время он рассказал ей о возможностях авиабазы в Лехе, частоте ее использования, типах размещаемых там самолетов и методах ведения беспилотной войны.

Кроме того, собеседница пыталась получить доступ к информации других военнослужащих. По данным следствия, она предложила офицеру установить вредоносное программное обеспечение на телефоны и ноутбуки его подчиненных.

Мужчину задержали 30 мая. Проверка началась после того, как у него обнаружили iPhone, использование которого было запрещено в связи с характером службы.

Ранее совет директоров Nvidia начал расследование в отношении экс-главы организации Дженсена Хуанга. Поводом стали публикации в СМИ о том, что он мог попасть под влияние иностранной разведки. Хуанг признал романтические отношения с предпринимательницей Алисой Хуан, которая, по данным журналистов, могла организовывать поставки чипов Nvidia китайским компаниям в обход ограничений США.

В МИД КНР обвинения в шпионаже назвали безосновательными, а состояние Хуанга на этом фоне сократилось более чем на 7,4 миллиарда долларов. По данным СМИ, компания продолжает поиски кандидата на пост главы компании.