ФСБ выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ выявила и пресекла деятельность агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Задержаны два сотрудника Службы военной разведки министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, они собирали и передавали сведения о российских военнослужащих и объектах Минобороны РФ, а также информацию о социально-экономической ситуации в регионе, миграционной и социальной политике. Против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), они арестованы.

Кроме того, официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям 275 ("Государственная измена"), 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией") и 276 ("Шпионаж") УК РФ, объявлены семи гражданам Польши и трем гражданам России, которые контактировали с польскими агентами. Гражданам Польши на длительный срок закрыт въезд в Россию.

В ЦОС подчеркнули, что только за 2026 год по итогам фильтрационно-проверочных мероприятий за пособничество польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Республики Польша, шести закрыт въезд в Россию.

Ранее столичный суд арестовал мужчину, которой передавал информацию о технике ВС РФ и военных объектах легиону "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.