Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 08:50

Происшествия

ФСБ выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ выявила и пресекла деятельность агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Задержаны два сотрудника Службы военной разведки министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, они собирали и передавали сведения о российских военнослужащих и объектах Минобороны РФ, а также информацию о социально-экономической ситуации в регионе, миграционной и социальной политике. Против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), они арестованы.

Кроме того, официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям 275 ("Государственная измена"), 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией") и 276 ("Шпионаж") УК РФ, объявлены семи гражданам Польши и трем гражданам России, которые контактировали с польскими агентами. Гражданам Польши на длительный срок закрыт въезд в Россию.

В ЦОС подчеркнули, что только за 2026 год по итогам фильтрационно-проверочных мероприятий за пособничество польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Республики Польша, шести закрыт въезд в Россию.

Ранее столичный суд арестовал мужчину, которой передавал информацию о технике ВС РФ и военных объектах легиону "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также


происшествияполитикарегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика