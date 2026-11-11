Столичные спасатели помогли щенкам выбраться из глубокой ямы в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

В Москве спасатели помогли щенкам выбраться из глубокой ямы в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

Сигнал о помощи поступил 10 ноября в 22:21 в городскую службу 112. На одном из участков в деревне Санино трое щенков не могли самостоятельно выбраться из глубокой ямы.

На место направили расчет аварийно-спасательного отряда № 6 столичного пожарно-спасательного центра. Спасатели быстро помогли животным и передали их заявителю.

Щенки не пострадали, в результате их оставили у себя владельцы участка.

Ранее спасатели помогли совенку, который оказался в окружении двух собак у Большого Садового пруда на севере Москвы. Птицу обнаружили в ходе патрулирования района. Животных отогнали, затем совенка доставили на поисково-спасательную станцию.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это воробьиный сыч – самая маленькая сова. Ее должны были передать специалистам для оказания дальнейшей помощи.