Случай кори выявили у студента МГУ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Случай заболевания корью зарегистрировали у студента Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Заболевание выявили 10 ноября. После этого сотрудники территориального отдела столичного управления ведомства начали эпидемиологическое расследование и организовали экстренную вакцинацию против кори.

Университет получил предписание о противоэпидемических мерах в учебном корпусе. В частности, очное посещение занятий ограничат для студентов и преподавателей, у которых нет сведений о прививке против кори или о перенесенном заболевании. Также в вузе проведут иммунизацию по эпидемическим причинам.

Администрация МГУ перевела на дистанционный формат обучения учащихся и сотрудников факультета, привитых однократно и не имеющих сведений о вакцинации против кори.

"Специалистами <...> определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа", – отметили в ведомстве, добавив, что ситуацию держат на контроле.

Кроме того, случай кори у студента МГУ выявляли в конце октября. После этого в университете провели экстренную вакцинацию. Для некоторых студентов и преподавателей вводили дистанционный режим обучения. Работать и учиться в учебных корпусах могли сотрудники и учащиеся, у которых были сведения о двукратной вакцинации против кори или о перенесенном заболевании.

