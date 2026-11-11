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11 ноября, 09:08

Технологии

Московский проект "Электронный дом" получил всероссийскую премию

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Московская платформа "Электронный дом" получила Межрегиональную многоотраслевую премию профессионалов предприятий городского хозяйства. Столичный проект отметили за цифровую трансформацию взаимодействия с жителями. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Эксперты высоко оценили удобство сервиса, который дает возможность в онлайн-режиме решать бытовые задачи, общаться с соседями и не только. Например, благодаря платформе москвичи провели почти 70 тысяч общих собраний собственников и опросов жителей в своих домах", – уточнила она.

В ноябре проекту исполняется шесть лет. Количество его пользователей уже приближается к трем миллионам.

Чаще всего через платформу передают показания счетчиков, оплачивают коммунальные услуги, сообщают о неисправностях в квартире, подъезде или во дворе.

Один из популярных разделов – лента новостей. Здесь публикуют анонсы интересных мероприятий в районе и округе, оповещения о дорожных работах и изменениях в графике городского транспорта.

В разделе "База знаний" собраны ответы на распространенные вопросы, связанные с обслуживанием многоквартирного дома. Кроме того, на платформе работает круглосуточный чат поддержки со специалистами, готовыми дать индивидуальную консультацию.

Премия учреждена при участии Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации и федеральных органов исполнительной и законодательной власти. Ежегодно ею отмечают лучшие организации, проекты, а также специалистов в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами.

Предоставление социально значимых услуг в электронной форме соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы – на специальной странице.

Вместе с тем привычную работу городских служб Москвы меняет искусственный интеллект. Он задействован более чем в 130 проектах столицы, тогда как цифровых инициатив город ежегодно реализует свыше 300. Алгоритм берет на себя первичную обработку большого потока данных, а результат проверяет и оценивает человек.

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